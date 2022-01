Veebruaris linastuvad uued "Eesti lood"

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Veebruarikuu esimesel teisipäeval ekraanile jõudev film "Hobujõud" portreteerib e-sportlast Risto Kappetit, kelle tööpäevad mööduvad toanurgas simulaatoril autorooli keerates. Risto on selle alaga tegelnud juba üle tosina aasta. Kui varem oli arvuti taga autorooli keeramine noormehele hobiks, siis viimased kaks aastat teenib ta Eesti keskmist palka profisportlasena, võisteldes virtuaalsetel ringradadel maailma parimatega.

Filmi "Hobujõud" režissöör-operaator Kullar Viimne on lähtunud eeldusest, et niisamuti, nagu on hobujõud ajale jalgu jäänud mõõtühik, on ajale jalgu jäämas ka fossiilkütustel liikuvad masinad ning isegi inimsuhted. Kui 1920ndatel alustasid bensiinimootoritega masinad hobuste üle massilist võidukäiku, siis kõigest sada aastat hiljem on virtuaalreaalsus oma võidukaare alguses, nagu ka sellega kaasnev füüsiline üksindus.

"Hobujõud" on eetris 1. veebruaril.