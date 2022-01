NÄDALA ILMAPROGNOOS | Ees ootab tuisk ja tugev põhjatuul, aga mitte ainult

Öö vastu laupäeva on kõrgrõhuharja mõjul suurema sajuta, nõrga tuule ja talvise külmaga, selgineva taeva all langeb õhutemperatuur –10°st madalamalegi. Aga edasi jätkab ilm tempokalt. Laupäeval läheneb Skandinaaviast juba uus ägenev madalrõhkkond, laieneb servaga jõuliselt üle Läänemere ning tõstab lõuna- ja kagutuule tugevaks. Lumesadu jõuab esmalt saartele ja laieneb kiiresti üle maa, tuiskab. Õhtul muutub sadu tihedaks ja tuul tugevamaks, saartel tuleb ka lörtsi. Õhutemperatuur jääb mandril miinuspoolele, saartel tõuseb üle 0°.

Pühapäeval tuleb uut ägedat madalrõhkkonda võõrustada. See lisab rohkelt lund (ööpäeva jooksul võib lisanduda 20 cm ja enamgi), teeb tuisku, Eesti lääne- ja lõunaservas tuleb ka lörtsi ja vihma. Öö on tugeva kagutuule ja 0° lähedase õhutemperatuuriga. Päev tuleb tormiseks tõusva põhjakaare tuule ja külmeneva ilmaga. Liiklejaile on suureks ohuks libedus, halb nähtavus ja tugev külgtuul.