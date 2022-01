Kokku on Eestis on terviseameti viimase seisuga 31 219 aktiivset haigusjuhtu, millest 18 850 on Harjumaal ja Tallinnas. „On selgelt aru saada, kus on haigestumise raskuskese,” ütles Terviseameti hädaolukorra staabi juht Kristian Sirp. Viimase 14 päevaga on Harjumaal kasvanud haigestumus 64 protsendi võrra. Kõige suuremat haigestumise kasvu on täheldatud Valgamaal 113 protsenti, Raplamaal 105 protsenti ning Läänemaal 91 protsenti.

Vanemate ja nooremate haigestunute seas on selged erinevused.