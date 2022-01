Statistika: suvekuumus kahandas enamiku põllumajanduskultuuride saagikust

Teravilja kasvatati kokku 367 000 hektaril. Taliteravilja saagikus on sageli suurem kui suviviljal ja seega on selle osatähtsus viimastel aastatel suurenenud ning moodustab kogu teravilja pinnast juba peaaegu poole. Prognoosi kohaselt võib 2022. aasta taliteravilja pind olla taas 15% suurem kui möödunud aastal. Taliteraviljadest kasvatati kõige enam talinisu – 136 000 hektaril – ja suviteraviljadest suviotra – 97 000 hektaril.

2021. aasta suve kaks kuumalainet mõjutasid oluliselt ka teraviljade saagikust. Teravilja koristusega said põllumehed alustada küll juba varem ja septembri keskpaigaks oli suur osa teraviljast koristatud, aga kogusaak jäi võrreldes kahe varasema aastaga oluliselt väiksemaks. Lõplikuks saagiks kujunes 1 286 000 tonni. Keskmiselt saadi teravilja 3,5 tonni hektarilt, mis on viiendiku võrra vähem kui kahel eelnenud aastal. Taliteravilja keskmiseks saagikuseks kujunes 4,6 ja suviviljal 2,5 tonni hektarilt, mis on vastavalt 14% ja 32% vähem kui eelmisel aastal. Kõige kõrgemat saaki hektari kohta saadi Jõgevamaal.

Kuumus ja vähene sademete hulk tegid liiga ka kaunviljadele ning kartulile. Keskmiselt saadi hektarilt põldhernest 1,8 tonni, mis on 21% vähem ja põlduba 1,3 tonni hektarilt, mis on koguni 55% vähem kui varasemal aastal. Ligi 6% kaunviljast jäi koristamata. Kaunvilja kogusaagiks kujunes 79 200 tonni. Ebasoodne oli aasta ka kartuli jaoks. Kartuli kasvupind on pidevalt vähenenud ja 2021. aastal oli see 3400 hektarit (sh 8% koduaedades). Umbes kolmandik Eesti kartulist kasvatati Harjumaal ja Tartumaal. Kartuli saak oli 71 000 tonni, mis on ilmselt Eesti senine väikseim ja teeb elaniku kohta arvestatuna 54 kilogrammi.