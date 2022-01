ASI SELGEKS | Miks on elekter nii uskumatult kallis? Vaata, kuidas täpselt kujuneb elektri börsihind

Ideaalis oleks elektril igas hinnapiirkonnas üle Euroopa sama hind, kuid hinna erinevused kujunevad vastavalt riikidevahelistele ülekandevõimsustele. Kuna erinevates piirkondades/ riikides on tootmine eri kallidusega ning börsile tehakse erineva hinnaga pakkumisi, siis suunab börsi algoritm madalama hinnaga piirkonnast võimalikult palju elektrit kõrgema hinnaga piirkonda, et seal hinda alla tuua.

Ülekandevõimsused

Kui riikide vahel jääb ülekandevõimsusi puudu ehk ühendused ei ole piisavad, et lasta läbi nii palju energiat, kui hindade ühtlustamiseks oleks vaja, tekibki hinnaerinevus, kuna hinna kujundavad kohapealsed kallimad elektrijaamad.

Kui Eestis on hind kõrgem kui Soomes, siis see tähendab, et sellisel hetkel on juhtunud olukord, kus Eesti ja Soome vahelised Estlink 1 ja 2 elektrikaablid on „täis“ ehk nende võimsus on maksimaalselt (1000 MW) ära kasutatud ja põhjamaadest tulev elekter ei saanud rohkem Eestisse liikuda. Selle tulemusel on nõudluse katteks Eestis elektriturule pääsenud kallimate hindadega elektritootjad. Kui ülekandevõimsusi on olnud piisavalt, siis on odavam elekter saanud piiranguteta liikuda kallimasse hinnapiirkonda.

Pakkumise ja nõudluse tasakaalupunkt