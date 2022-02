Lumetormi järgselt oli linde näha söögimajade juures tavapärasest rohkemgi

Eile hommikuks olid oma andmed aialinnuvaatlusest Eesti Ornitoloogiaühingule edastanud 1600 linnusõpra, kes tegid vaatlusi enam kui 1000 paigas üle Eesti. Kõige arvukamalt märgati rasvatihaseid, kes moodustasid pea neljandiku vaadeldud lindude koguarvust. Sarnaselt varasematele aastatele mahtusid esiviisikusse veel põldvarblased, koduvarblased, leevikesed ja sinitihased. Aialinnuvaatluse eestvedaja Aarne Tuule sõnul on esmaste andmete põhjal tänavu tavapärasest vähem kohatud rohevinte ja kuldnokki. „Põnevamad liigid olid sel aastal punarind ja käblik. Ootuspäraselt kohati aedades ka väikelindudele jahti pidavat värbkakku ja hallõgijat," kirjeldas Tuule.

Lumetormi mõju ei saa veel hinnata, kuid eelduslikult oli keeruliste ilmaolude tõttu linde toitmiskohtades rohkemgi. Esialgsetel andmetel oli keskmine lindude arv ühe vaatluskoha kohta 40 lindu, mis on suurem tavapärasest. „Lumetormi kese liikus üle Eesti õhtul ja öösel, mil linnud on oma peidukohas ning on end energia säästmiseks võimalikult välja lülitanud. Tormiöö järgsel hommikul (pühapäeval) oli näiteks Harjumaal tuulevaikus ja linnud elasid oma igapäevast talve-elu,” märkis Tuule ning lisas "Lumetorm muutis loodusliku toidu raskesti kättesaadavaks, mistõttu oli lindude vajadus toidumajades pakutava lisatoidu järele suurem."

Linnud ja lumetorm