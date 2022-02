Rocca Ärimajas on ministeeriumil üüritavat pinda kokku 2400 m², mida on võrreldes Narva maanteel asunud kontoriga üle kahe korra vähem. Nimelt oli Narva maantee büroos pinda 5730 m². Lisaks väiksemale ruumile on uues büroos ka vähem töökohti – 120 inimesele ehk 80 võrra vähem kui varem. „Oleme 2020. aasta kevadest võimaldanud kaugtöö tegemist ja seetõttu on meie praegune kontor suureks jäänud. Kuna hübriidtöö tuleb meil ka hästi välja, oleme ümber hinnanud kontoripinna vajadused ning kolime väiksemale ja ökonoomsemale pinnale,“ selgitas kolimise põhjuseid asekantsler Margit Martinson.

Ministeerium asekantsleri sõnul kavandati kolmist alates eelmise aasta augustist, ajas kui Narva maanteel asuvate ruumide üürileping üles öeldi. Asekantsler kinnitas, et kolimise põhjusteks oli ka Narva maantee hoonel esinenud tehnilised probleemid.