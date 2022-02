Eesti rikkumist Natura metsade kaitsmisel menetletakse ülima saladuskatte all

Kas dokumendid on salajased või ametnikud valetavad?

Kui palju on tegelikult kaitset vajavaid Natura metsaelupaiku?

Miks ei analüüsita piirangute sotsiaalmajanduslikku mõju?

Euroopa Komisjon leiab, et Eesti Natura metsaelupaiku on vaja paremini kaitsta. Selle kohta, kuidas seda täpsemalt teha, on ametkonnad, metsaomanikud ja looduskaitsjad eri meelt. Olukorra muudab veelgi keerukamaks salastatuse nõue. Rikkumismenetlusega seotud dokumendid on peidus välisministeeriumis ja isegi riigikogu liikmetel pole võimalik nendega tutvuda.