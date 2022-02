Põllumajandusettevõtetes keskmiselt moodustab energiakulu kogukuludest ca 8%, millest ligi kolmandik on elekter ning 2/3 kütus, seega võib energiakulude suurenedes olla mõju ettevõtte kogukuludele hinnanguliselt suurusjärgus 5–10%. Nii nagu kodutarbijail, on ka ettevõtjatel erinevad elektripaketid, valik püsihinnaga pikemaaegse lepingu või börsihinnaga lepingu vahel on olnud iga ettevõtja enda otsus, arvab maaeluminister Urmas Kruuse.