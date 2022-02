Rusikas taskus. Ole hoitud!

Päevaleht kirjutas 4. mail 1940: „Ungari rahvussotsialistide juht Kálmán Hubay (1902‒1946) olevat kutsunud duellile Ungari siseministri Ferenc Keresztes-Fischeri (1881‒1948). See afäär on rahvussotsialistliku rahvasaadiku Hubay arupärimise tagajärjeks, kes palus valitsust valida tema lahkumise ja poliitilise politsei ülema ametist tagandamise vahel. Sel puhul siseminister seletas, et Hubay ja tema erakond asetavad rahva ohtu ja kahjustavad Ungarit. Kuna Hubay leidis märkuse olevat endale solvava, nõudis ta siseministrilt selle heakstegemist.“