Sel talvel tekkis lumikate novembri lõpus. Detsembri alguses mõõdeti paljudes paikades üle Eesti lume paksuseks juba üle 30 cm. Hiljem on olnud mitu sulaperioodi, seejärel uuesti palju sadanud. Jaanuari lõpus oli Ida-Virumaal juba üle poole meetri lund, Haanjamaal Tuulemäe mõõtejaamas sai 9. veebruaril kirja koguni 67 cm. Samas Lääne-Eestis ja eriti Saaremaal on olnud nii soe, et lund on jäänud püsima vähevõitu. Nii et lumikatte territoriaalsed erinevused on tänavu iseäranis kontrastsed.