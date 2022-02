Kuidas säilitada veine?

Kui soovite, et kodus oleks alati valik väärtuslikke ja erineva toiduvaliku juurde sobivaid veine, tuleb mõelda ka nende säilitamisele. Öeldakse, et veinid lähevad seistes paremaks. See ütlus ei käi kahjuks kõikide veinide kohta.