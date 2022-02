Sõda Ukrainas võib tähendada Euroopale miljoneid sõjapõgenikke

Ukrainlastel on juba mõnda aega Euroopa Liidu riikidega viisavabadus ja kõige suurem euroliidu naaber on neil Poola. Sealne siseminister Mariusz Kamiński teatas 13. veebruaril, et Poola valmistub erinevateks stsenaariumideks ning üks neist ongi põgenike sissevool Ukrainast, otsides konflikti korral endale varjupaika.

Juba veebruari algul ütles siseministri asetäitja Maciej Wąsik Poola raadios, et tuleb valmis olla kuni miljoni sõjapõgeniku vastuvõtmiseks Ukrainast.

“Kui Ukrainas on sõda, siis me peame arvestama tõeliste põgenike tungiga – inimesed, kes põgenevad tulelöökide eest, kes põgenevad surma ja sõjakoleduste eest,” ütles Wąsik. “Võimalik, et realiseeruvad mingid positiivsemad stsenaariumid, või mitte nii kardinaalsed, aga meie peame olema valmis mustaks stsenaariumiks.”