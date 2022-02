Soome president Sauli Niinistö ütles pärast reedest NATO tippkohtumist pressikonverentsil, et Soome ja Rootsi saavad soovi korral NATOga põhjalikult infot vahetada ja koordineerida erinevaid tegevusi. “Selles ei olnud midagi eriti pöördelist, aga on märkimisväärne, et NATO liikmete hinnagul on selline korraldus igati asjakohane.”