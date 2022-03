Tähelepanu, Moskva mausoleumi on vaja uut Vladimirit!

ANDRUS TAMME huumorikogust

Venemaal saadakse aru, et need iPhone’i ja MacBooki mudelid, mis neil käes on, võivad jääda viimasteks, sest rohkem uusi mudeleid enam Venemaale ei tule.

80% venemaalastest toetab Donetski ja Luganski tunnustamist. 80% venelastest toetab Euroopa Liidu sanktsioone Venemaa vastu. Aga 100% venemaalastest ei näe vastuolusid nende toetusprotsentide vahel.

Vana-aastaõhtul soovisin, et kõik unustaksid koroonaviiruse. Kurat, ma ei tahtnud, et juhtuks nii, nagu see praegu on...

Kui mulle oleks 20 aastat tagasi öeldud, et Putin hakkab sõdima humoristi vastu, kellest saab Ukraina president, oleksin pehmelt öeldes üllatunud.