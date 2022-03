1400 ukrainlasega ettevõte aitab oma töötajaid kodumaad kaitsma ja toob nende lähedasi sõjakoledustest ära

Hansavestis töötab 1400 Ukraina päritolu inimest. 24. veebruaril, kui Putin alustas Ukraina vastu sõda, oli töötajate seas otsekohe mehi, kes pakkisid asjad, et minna kodumaad kaitsma. Samal päeval otsustas Hansavest, et toob seda soovivate töötajate lähedased Ukrainast turvalisusse. Janek Sirgi sõnul lisandub sõtta suundujaid iga päevaga. “Näeme, et patriotism ei luba inimestel siia jääda,” rääkis ta. “Üks inimene saatis sõnumi, et on nüüd lennujaamas. Ütlesin, et oot-oot, meil läheb täna buss ja viime su parem kohale.”

Kuuendat päeva järjest töötab Hansavest selle nimel, et soovijad pääseksid Ukrainasse ja abivajajad saaksid sõjaõudustest eemale. Selleks sõidavad ettevõtte seitse väikebussi Ukraina piiripunktide ja Eesti vahet. Lisaks tehakse mõned käigud suuremate busside ja autodega.