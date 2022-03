Paari kuu pärast ei pruugi Eesti seakasvatusest midagi järel olla

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

”Olukord on juba nii hull, et kolmandik seakasvatuse käibest on miinus ja ega pikalt keegi ellu selles sektoris enam ei jää,” teatas Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) nõukogu esimees Teet Soorm. Ta lisas, et kahjumlikult majandavad seakasvatajad hakkavad järjest farme likvideerima.

”Iga sea üleskasvatamine toob 65–80 eurot kahjumit. Sööda ja energia hinnad üha tõusevad, aga liha kokkuostuhind on ääretult madal, selline tootmine ei ole jätkusuutlik,” selgitas hetkeseisu Lääne-Virumaa seakasvataja Ermo Sepp.

„Pikalt kestnud kriis on viinud Eesti seakasvatuse katastroofilisse olukorda,“ teatavad seakasvatajad.