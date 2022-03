Nii kiiret toiduainete hinnatõusu ei ole Eestis olnud rublaaja lõpust. Vaata, mis on hetkel suurimad tõusjad ja kukkujad

Kui pikka aega oli rahandustegelaste sõnum, et keskmiselt ületab sissetulekute tõus toidu ja energia hinna tõusu, siis praegu see nii enam pole. Analüütikud arvavad, et peagi näeme ka tarbimise langust.