„Minu oma tädi helistas ja küsis, et miks me siin omasid tapame, tema nii elab seda nüüd üle,“ rääkis mees. „Mingi rääkimine ei aidanud, tema oli kuulnud telekast, et Lavrov just nii seletas. Vihastasin. Küsisin, et kuidas sa usaldad Lavrovi rohkem kui oma sugulast?“

Vestlus lõppes nii, et mees saatis pikalt nii vene uudistekanalid kui ka oma isikliku tädi. Ikka sellesama kuulsa lausega.

Lisatud eksklusiivne video olukorrast Ukraina-Slovakkia piiril.