Belarussid on keskmise jõuklassi traktorid, mis sobivad nii lauda- kui põllutöödeks. Neid on aastakümneid tootnud Minski traktoritehas Valgevenes. Need on ainsad endise NSV Liidu aladel valmistatud traktorid, mida meie põllumehed hindavad ka praegu.

Eestis müüb Belarusse A.Tammeli AS. „See asi on ilmselt lõppenud,” ütleb ettevõtte üks omanikke Arvi Tammel. „Minski tehasega on küll lepingud, aga mis see leping aitab, kui on sõda.”