Meeldetuletus: Pühapäeval on viimane päev osa võtta Maalehe kevadilma ennustusvõistlusest!

Ennustusi ootame aadressil rein.raudvere@maaleht.ee või tavakirjaga allakirjutanu nimele Maalehe Tartu toimetusse (Gildi 3, postiindeks on 51007).

Tuletame meelde, et ennustuse viimaseks saatmistärminiks on kevade saabumishetk ehk siis pühapäeva 20. märtsi õhtupoolik kell 17.33. Kes ümbrikus kirja saadavad, neil on üle poole päeva aega kauem mõelda ja sel juhul tempel margil näitama 21. märtsi.