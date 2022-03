Bussijuht: “Vahel küsitakse, et millega sa tegeled. Vastan – regionaalpoliitikaga.”

“Logud on need bussid. Hakkan hommikul käiku sisse panema, aga käik sisse ei lähe, nuta või naera,” räägib seitse aastat bussirooli keeranud Peep (69) jamast, millega tal on tööpäeva alguses aeg-ajalt tegeleda tulnud.

Peep on otsekohese jutuga mees, ei keeruta. “Ei saa linnajuhid oma tööga hakkama. Äsja olid lumevallid kurguni, jäävallid lõhuvad bussi ära. Liikluskorraldus läbi mõtlemata. Võtame selle ristmiku siin, näed? Ristmikust pead pooldiagonaalis üle sõitma, see on peaaegu võimatu!”

Peep jätkab liikluskultuuri ja -teadlikkuse teemal. “Tallinnas on kombeks, et kui buss peatusest välja sõidab, siis antakse talle teed. Rakvere autojuhini selline info jõudnud ei ole. Ja õhtusel ajal, kui valgusfoor ei tööta, kollased tuled vilguvad, on kõigil korraga mõistus otsas ega teata, kuidas ja kuhu sõita.”

Bussijaamaesine on rahvast täis, posti juurde on kogunenud trobikond inimesi, enamjaolt koolilapsed, sõidukaardid näpus. Peep paneb maski ette ja avab nupust ukse.