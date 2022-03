Neljapäeval, 31. märtsil kell 20 on Kanal 2 eetris saade „Südamesoov“, kus vaatajateni jõuab Merli lugu. Viis aastat tagasi ei osanud Merli veel aimata, et uus töökaaslane, kes on nii tähelepanelik ja armas, peksab teda vähem kui aasta pärast sealsamas jalaga kõhtu. Mis kõige kurvem – Merli lugu ei ole erand. Lähisuhtevägivald mõjutab iga päev väga paljusid naisi, kellest kõrvalseisjad ei tea tihti midagi.