Tanel Padar: kodus olen tagalaspetsialist, käin ringi, lapp käes, ja koristan

Esmaspäeva hommikul loevad Tanel Padar ja Robert Kõrvits Rock FMi eetris Nelli Teatajat. Kommenteerivad nädala piigat. Tanel on leidnud lehest infot, miks tekib kananahk – see on füsioloogiline protsess – ja koos Robertiga jõuavad nad järeldusele, et see pärineb iidsest ajast, mil meie esiemad olid ... kanad. Kõlab üksmeelne naer.

Hommikuse raadiokuulajani jõuab ka, kuidas kord olevat keegi maksnud pitsa eest 10 000 bitcoin'i ning et 21. märtsil väga palju aega tagasi on sündinud nii Johan Sebastian Bach, Harry Kõrvits kui ka Georg Ots. Jutu vahele kõlavad Ameerika räpprokibänd Limp Bizkit ja Alice Cooper. Saatejuhid Padar ja Kõrvits lappavad ajalehti ning sobravad internetis, lobisevad ja naeravad. Eelnenu on aga vaid viivuke rokiraadio hommikuprogrammist.

Märtsikuu algusest näevadki Tanel Padari argihommikud sellised välja. Äratus varavalges. Tanel ütleb, et ajab end üles poole kuue ajal ega saa vahel päris täpselt aru, kus ta on ja kas duši all on juba käinud või mitte. Aga stuudiosse jõuab ta kellapealt ning hakkab koos Robertiga hoolitsema Eesti inimeste meeleoluka ärkamise eest.

See uus töine väljakutse sai alguse süütust sõnakõlksust, kui Robert intervjueeris Tanelit eetris ja Tanel mainis, et "siin on nii tore – tule või raadiosse tööle". Nii läkski.