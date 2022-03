GALERII | Ka sõjas riik pühib tänavat ja toidab kasse

Kuu aega sõjaseisukorda on mõjutanud Ukrainas elu ka seal, kus pommid ei lange. Iga hinna eest püütakse hoida elukorraldust kaosesse langemast ning töö käimas, toidupoed ja turud lahti. Ukrainas on praegu ligi 10 miljonit sisepõgenikku, kes on pidanud leidma oma kodumaal uue peavarju ja valitsus püüab neid võimaluste piires toetada.



Oma kodust lahkuma sunnitud lapsed saavad kuus toetust 100 eurot, täiskasvanud 80 eurot ja nende vastuvõtjad 14 eurot, samuti aidatakse kommunaalkulude katmisel. Selleks et välismaalt tulev abi jõuaks õigete inimesteni, loodi e-abi platvorm, kus saab oma vajadustest teada anda. Raske on, kuid riik pingutab, et igapäevased teenused ja andmebaasid toimiks sõjast hoolimata.