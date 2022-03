SEADUSEMUUDATUSED | Lemmikutega tuleb vaktsineerima minna. Ema- ja isapuhkust jagatakse 1. aprillist uutmoodi

Eesti on aastaid olnud marutaudivaba, aga oht haiguse taas levimiseks on olemas, kuna Venemaal on marutaudi esinemissagedus kõrge. Marutaudioht on suurenenud ka seoses loomade sissetoomistingimuste ajutise leevendusega, mille tõttu võib Eestisse jõuda teadmata tervisestaatusega lemmikloomi Ukrainast.