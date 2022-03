Ära mine naaberküla diskole, kui sa ei taha tappa saada!

Hobuste ringkonnas tõstab pead hirm, et suksusid hakatakse jälle kasutama igapäevase transpordivahendina, sealhulgas inimeste vedamiseks. Teismeliste tütarlaste sõidutamisega harjunud kenuskaelu pelutab pilk tänapäeva elanikkonna koosseisule: suur osa Eesti inimestest on rasvunud ja ülekaalulised.

„Kütuse hinnad on hüppeliselt tõusnud ja paljude inimeste jaoks on autoga liiklemine muutunud kättesaamatuks luksuseks,“ hirnatas hiirjas eesti tõugu setukas Kidur, kes on ühtlasi Põhja-Kõrvemaa jahumokkade ühingu suuvooder. „Tean väga hästi, et mu esivanemad vedasid inimesi iga päev ja igale poole, aga jeerum! – vaadake kui suured ja paksud on tänapäeva inimesed! Hoopis teine tõug.“