Piibujutt | Pärast Siberis käiku tagasi kooli

1949. aasta märtsikuu koolivaheaeg lõpeb. Poisid, kes laupäeva õhtul kinost Võit väljuvad, imestavad, et vahepeal on sinna parkinud kümned tühjad veoautod. Selge — jälle algab küüditamine! Kõik, kelleni jõuab õhtul see hirmus teade, saadavad öö mööda paludes, kuidas keegi oskab, et maja ees ükski auto ei peatuks. Mõnes peres pannakse kompsegi valmis, mõni põgeneb kodust.