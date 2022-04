Kuidas maailm veel hiljaaegu Venemaa viljata hakkama sai, jätkus isegi Moskvale seda müüa

Totaalselt langes brežnevlik Nõukogude Liit lääne viljaimpordi lõksu 1970ndatel aastatel. Maailma toiduorganisatsiooni FAO statistika järgi pidi Moskva 1973. aastal sisse vedama 15,2 miljonit tonni nisu, mis moodustas ligi 15% sellest, mida riik ise jaksas toota.

"Poliitilistel põhjustel on Nõukogude Liidu juhid ilmselt pidanud ebamugavaks tunnistada, et pärast enam kui 50 aastat plaanimajandust kommunistlikus süsteemis, tuleb Moskval pöörduda abi saamiseks kapitalistide poole, keda nad ise on pikka aega kujutanud kui vaevu jalul püsivat süsteemi," märkis New York Times.

1982. aastal oli sissevedu kasvanud 20,9 miljoni tonnini, üle veerandi omaenese toodangust. Aastate lõikes numbrid kõikusid, eriti kehv oli nõukogudemaale 1984. aasta, kui viljaimport ületas 40% oma toodangust.