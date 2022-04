Väikeste linnade mehed on … arhitektid

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kui Riinimanda galerii galerist Valter Uusberg kahelt Raplast pärit arhitektilt küsis, mis ajendas neid valima just selle elukutse, tõlkisin ma viisaka küsimuse pisut teravamaks: „Kuidas saadakse arhitektiks, kasvades üsna igava arhitektuuriga väikeasumis?”

Arhitekt Villu Scheler vastas seepeale, et 18 aastat oma elust nägi ta koduaknast Toomas Reinu projekteeritud suurejoonelist Rapla KEKi peahoonet.

Riinimanda galerii paikneb 1901. aastal valminud kahe torniga kiriku ja 1933. aastal avatud seltsimaja ning Rapla esimese apteegi vahel asuva hoone alumisel korrusel. Majas on lapsepõlves elanud Raimond Valgre ja seal on olnud ajalehe Ühistöö toimetus. Galerii vastas seisab huvitava arhitektuuriga, 1932. aastal avatud pangamaja. Selle projekteeris Karl Burmann. Ei saa siin ilma irooniata, kui ütlen, et arhitektuuriliselt ongi peaaegu kõik, mida esile tuua.