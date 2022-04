SEADUSEMUUDATUSED | Miinimumelatis arvutatakse uue valemiga

Elatise baassumma on 209,20 eurot, millele lisatakse 3% keskmisest palgast, lisaks suurendatakse või vähendatakse veel individuaalselt.

Lapsele makstav elatis tuleb üle vaadata kõikidel lapsevanematel, kellel on 2022. aastal jõustunud kohtulahend või sõlmitud notariaalne kokkulepe seadusjärgse miinimumelatise tasumise kohta. Samuti neil, kelle varem jõustunud kohtulahend või notariaalne kokkulepe on seotud alates 1. jaanuarist 2022 kehtestatud seadusjärgse miinimumelatise valemiga.

Selleks on võimalik kasutada justiitsministeeriumi elatiskalkulaatorit, kus saab arvutusi teha 1. aprilli seisuga. Vanemad saavad omavahel alati kokku leppida ka suuremas summas, kalkulaator näitab ära vaid lähtekoha ehk miinimumi, mis seadusest tuleneva ülalpidamiskohustuse tagaks.

Miinimumelatis arvutatakse uue valemiga

Baassumma. Elatise baassumma on lapse vajaduspõhise miinimumelatise alusel leitud summa, mida korrigeeritakse iga aasta 1. aprillil. Alates 1.04.22 on see summa 209,20 eurot.