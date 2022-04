"Rahva teener" – humoorikas, haarav, üllatav, parajalt absurdne

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kui sarja „Rahva teener" seitse aastat tagasi tegema hakati, polnud kindlust, kuidas see vastu võetakse. Selgus aga, et sari pälvis kohe vaatajate suure poolehoiu. Just selle sarja toel kasvas näitleja Volodõmõr Zelenskõist välja Ukraina riigi reaalne juht.

Volodõmõr Zelenskõi kehastab sarjas tavalise keskkooli ajalooõpetajat Vassili Goloborodkot. Õpetaja on puhta südametunnistusega noor mees, kes tunneb ühiskonnas toimuva pärast suurt muret, võtab igal võimalusel sõna, et avaldada oma arvamust, seejuures üldsegi mitte kriitikat tagasi hoides.

Presidendivalimiste eel esitavad Goloborodko õpilased ta samuti presidendikandidaadiks ning kõigile ootamatult pööravad järgnevad sündmused mehe elu pea peale. Nimelt saab õpilaste initsiatiivil internetti postitatud video meeletult popiks, sest õpetaja otsekohene mõtte- ja väljendusviis läheb rahvale väga korda.