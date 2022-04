Näitleja Märten Metsaviir: kes tahab, see saab. Ja kui ei saa, siis järelikult ei taha piisavalt

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Võtetest on päris kaua aega möödas, kas oled Melchior Wakenstede rollist juba eemaldunud?

Lõpetasime filmimise detsembris 2020. Oma mõtetes olen selle perioodiga rahu teinud küll. Aga karakter kasvab südame külge, ikka mõtled, et kuidas tal võiks minna ja mida ta võiks teha. Täielikult lahti laskmine polegi nii oluline, las see Melchior käib minuga kaasas. Mõtlen selle peale ka, kuidas neil filmidel nüüd minema hakkab – järgmine esilinastus tuleb augustis ja kolmas oktoobris.

Kindlasti on vaatajate seas neid, kes kujutavad Indrek Hargla loodud maailma hoopis teistsugusena ette, aga ma toonitan, et filmid on tehtud Hargla romaanide ainetel, mitte üks ühele. Mine tea, äkki saab triloogia ka järje, autor kirjutab praegu kaheksandat osa.

Kuna kolme filmi tehti korraga, siis oli see loomeprotsess ka pingelisem ja pikem – kokku 82 võttepäeva eri paigus.

Jah, juba esimese võttepäeva stseenid hõlmasid kõiki kolme filmi. Püüdsin püsida selles filmimaailmas ka oma mõtetes. Narvas, Saaremaal ja Riia lähedal olid meil kahenädalased võtteperioodid, aga vabal nädalavahetusel ma näiteks võtsin paastuda, ei läinud restorani sööma mingeid toitusid, mis keskaegses maailmas poleks olnud lihtsalt võimalik. Kodus üritasin ka tarbida võimalikult „maalähedasi”, keskajal kättesaadavaid asju. Kõik see aitas väga palju rolliloomele kaasa.

Inimesed on filmis keskajale sobivalt räpased, tihti kujutatakse neid liiga puhastena.

See ei olnud ainult režissööri nõue, grimmiosakond tegi oma ettepanekud ja jälgis seda mustuse printsiipi hoolega. Kui võtted olid juba alanud ja mingid fotod said avalikuks, siis inimesed kirjutasid ja küsisid, et miks me nii räpased oleme