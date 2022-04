Indrek Kannik: Venemaa pole suureks Ida-Ukraina rünnakuks õnneks kaugeltki nii hästi valmis

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi teisipäeval avaldatud lühihinnangu järgi on Venemaa suuremat pealetungi Ukraina idaosas oodata 2–3 nädala jooksul, kuna Venemaa alles koondab sinna oma vägesid. Ukraina kindralstaabi hinnangul võib pealetung täies mahus alata aga juba selle nädala lõpus või järgmise alguses.

Kannik rõhutab, et nii Ukraina kui ka lääne jaoks on oluline, et Venemaa seda lahingut ei võidaks. “Kui nad selle võidavad, siis ilmselgelt hindavad, kas neil on jõudu edasi liikuda näiteks taas kord Kiievi peale.”

Tema hinnangul pole Venemaal praegu pikka strateegiat, vaid käib “taktikaline positsioonide katsetamine”.