RMK lõkkekohas kukkus kuivanud puu autole peale, sest looduskaitsealal ei tohi ka ohtlikke puid maha võtta

Kui Suurel Munamäel paar aastat tagasi külastaja autole puu peale kukkus, hakkas rahvas RMKd kritiseermia, et miks ohtlikke puid teede äärest ära ei koristata.

„Meie oleks tahtnud teeohutuse alalt kõik ohtlikud puud maha võtta. Pöördusime keskkonnaameti poole, kohale tuli kümneliikmeline komisjon, lubati raiuda vaid üksikud puud,” meenutab Palo. „Nüüd üraskipuhanguga on olukord päris hulluks läinud, me peame midagi ette võtma.”

Sõidame läbi Lõuna-Eesti. Nii kui tee läbib sihtkaitsevööndit, on teeääred täis kuivanud ja murdunud puid ning tüvesid, mis on tee pealt eest ära saetud. Neid on massiliselt.