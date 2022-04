Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tuulikute ja päikeseparkide jaoks hoonestusõiguse lepingu sõlmimisel tuleb hinnata, kui pikk on tuulikute ja päikeseparkide eluiga. Sellest lähtuvalt tuleks kokku leppida hoonestusõiguse tähtaeg. Samuti tuleb läbi rääkida, kas ja mis tingimustel ollakse valmis hoonestusõiguse lepingu tähtaega pikendama.

See on seotud probleemiga, et praegu kokku lepitud tasu ei pruugi 50–60 aasta pärast olla sama väärtuslik, kui see oli lepingu sõlmimisel. Levinud on tasu väärtuse indekseerimine tarbijahinnaindeksi alusel, mis peaks tagama tasu vastavuse üldisele elukallidusele ka aastakümnete pärast.