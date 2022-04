Kalev Stoicescu: mõni lääne liider lausa kardab Venemaa kaotust. Et mis Putin veel siis teeb

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teaduri Kalev Stoicescu sõnul elab Putin ikka veel kujutelmas, et kogu mäng käib nende reeglite järgi ja maailm pöörleb ümber Kremli. “Me peame näitama, et see pole nii. Alustuseks ei saa Putinile kogu aeg helistada.”