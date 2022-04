Piibujutt | Vares vaga linnukene

Lindude talvine toitmine on üsna tavapärane. Toidumajakesi on mitmesuguseid. Enamasti on need mõeldud pisematele lindudele nagu tihased, leevikesed jmt. Aga eks ka suuremad, nagu varesed ja muud, vesistavad „sööklate“ juures keelt. Ent kui nupp nokib, siis…