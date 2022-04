Venemaal on küll ka omaaenda tsiviilennukite tootmine, ent Sukhoi ettevõtte reisilennukite Superjet 100 tootmine ja remont on suurel määral seotud välismaiste tarnetega. Nii kasutavad Superjet 100 lennukid Vene-Prantsusmaa ühisfirma toodetud reaktiivmootoreid, mille hooldus on aga nüüd probleemide ees. RBK kirjutas, et Superjetide kasutamine lendudeks võib Venemaal katkeda juba tänavu sügisel. Venemaal on lennufirmadel umbes 150 seda lennukit ning seda kasutavad teiste seas ka kõrgeid riigitegelasi transportiv asutus ning eriolukordade ministeerium.