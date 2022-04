Viimastel nädalatel on Soome Pohjanmaa maakonnas vastuvõtukeskused kiiresti täitumas Ukraina põgenikest, kirjutavad Yle uudised.

Nii on näiteks Vaasas asuvas vastuvõtukeskuses tõstetud kohtade arvu juba kahel korral. Seni 150 kohaga keskuses suurendati kohtade arvu alguses 300ni ning nüüd on seda tõstetud juba 500ni. Kristinestad keskuses on kohtade arvu tõstetud 700ni, eelmise aasta lõpus oli seal 150 kohta. Vöyri vastuvõtukeskuse Oravaisi ja Pietarisaare keskustesse on paigutatud üle 900 sõjapõgeniku, kellest suurem osa on pärit Ukrainast.

Samas on Jämsä linna vastuvõtukeskuses Kesk-Soome maakonnas pooled kohad veel vabad. 250 kohaga keskuses peatub ligi sada Ukraina põgenikku. Esimesed põgenikud paigutati keskusesse lihavõttenädalal.

Varjupaika on taotlenud üle 20 000 põgeniku