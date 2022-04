Südamearst: mure, kurbus, kadedus, viha panevad põntsu südamele

Mis seisus on eestlase süda?

Eestis on alla 65aastaste suremus südame- ja veresoonkonna haigustesse langenud 70% alates 1994. aastast, mil meil oli kõige kõrgem suremus. See oli sotsiaalmajanduslike uuenduste tõttu stressirohke aeg. Suitsetas 54% meestest. Praeguseks on palju muutunud – nii tervisekäitumine, toitumine kui ka arstiabi on läinud paremaks, suitsetatakse vähem.

Oleme stressis olnud ka viimased kolm aastat. Mida see südame jaoks tähendab?

Ärevuse ja depressiooni esinemissagedus on tohutult tõusnud. Näen iga päev patsiente, kes on mures, ärevad ja kannatavad unehäirete all. Koroonaajal võeti kaalus juurde, sest regulaarsed treeninguvõimalused olid piiratud. Tervisekäitumine jääb viletsamakas, kui muud mured on elus suuremad. Tagajärjed ei jää tulemata, aga millisel määral, seda näeb lähiaastatel.