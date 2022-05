Külliki Saldre garderoobi number on 220, seda ruumi jagab ta Pirjo Jonase ja Saara Nüganeniga, aga vajaduspõhiselt kasutavad tuba paljud külalisartistid. Näitlejanna enda sõnul on see Vanemuise teatri kõige väiksem garderoob, kus käib kõige rohkem inimesi.