NÄDALA ILMAPROGNOOS | Lõpuks ometi võib hakata suveriideid kapist välja otsima!

Reedel läheneb Skandinaavia põhjaaladele aktiivne madalrõhkkond ja laieneb servaga rohkem Läänemere äärde. Lisandub pilvi ning kohati on vihmahooge. Puhub mõõdukalt tugev lõuna- ja edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 2–8°, päeval tõuseb 12–17°ni, meretuulega rannikul on kuni 8°.