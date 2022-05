LUGEJAKIRI | Kuidas peaks taotlema ID-kaarti 101-aastasele, kes voodist ei tõuse ja kaht ühesugust allkirja anda ei näe?

Seda ei võimaldatud ja siis oli sellega tõeline tegemine: pereliige tegi ise kodus foto (sel ajal veel ema liikus voodist välja) ja saatis interneti teel ametiasutusse. Suur töö oli ka blanketile allkirja saamine: silmapõhjade lupjumise tõttu on mu ema praktiliselt pime ja kirjutamine täpselt selleks ettenähtud kasti tõeline täppistöö.

Kui blanketid Tallinnas Tammsaare teel asuvasse teeninduspunkti viisin, selgus, et allkirjad, mis oli vaja kaks korda kirjutada, ei olnud ühesuguse väljanägemisega ja pidin uued blanketid korraldama.

Selgitasin, et nii vanalt inimeselt on võimatu identseid allkirju saada, teenindaja käis isegi tagaruumis kellegi ülemusega nõu pidamas, aga ikkagi tuli asi uuesti korraldada. Nüüd läheneb sügis ja ilmselt vaja jälle uuesti see kadalipp läbi teha (ID-kaart kehtib ju viis aastat).