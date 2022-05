President Alar Karis Järvamaal tapetud kurgedest: see on koht, kus sõnad saavad otsa

“Peame end loodusrahvaks, mis tähendab austust kõige elava vastu. Tähendab mõistmist, kuidas ja miks linnud-loomad looduses toimetavad ja millist kasu nad meile toovad. Valge-toonekured on aastakümneid jaganud inimesega samu maastikke, hoidnud kahjurite arvukust kontrolli all ja pakkunud meile ka silmailu,” kirjutab Alar Karis .

“See barbaarne ja arutu tegu näitab, et meie seas on neid, kellel puudub elementaarne teadmine looduse väärtustest ja kes on minetanud ka inimlikud väärtused. Loodan, et toonekurgede tapja saadakse kätte ja tal tuleb enda teo eest vastust anda.