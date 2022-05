Veerand Eesti naistest on elukaaslasest majanduslikult sõltuvad

“Naiste mitu korda suurem finantssõltuvus tähendab, et naised on palju vähem vabad rahalisi otsuseid langetama kui mehed,” kommenteeris SEB panga juhatuse esimees Allan Parik. “See paistab välja ka panga statistikas – kõige lihtsama investeerimistoote Roboinvestori kasutajatest on naisi 42 protsenti ja 27 protsenti ettevõtlusega alustajatest on naised. Tagajärjeks on see, et vaid 28 protsenti naistest tunneb finantsilist kindlust pensionipõlve osas.”