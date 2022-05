TASUB TEADA | Ukrainast koerte ja kasside Eestisse toomine on karistatav

Nõuete eirajad kannavad täit vastutust võimalike tagajärgede eest nii loomade kui inimeste elule ja tervisele ning tegu ise on kriminaalkorras karistatav. Lihtsustatud nõuded kehtivad ainult Ukraina sõjapõgenikega kaasas olevatele koertele ja kassidele.

Juhul kui tuvastatakse, et koer või kass on siiski õigusvastaselt Eestisse jõudnud...