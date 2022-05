NÄDALA ILMAPROGNOOS | Homsest keerab ilm ära, vihmavarjust saab parim sõber

Termomeetrinäidud on öösel 7–13, päeval tõusevad 15° ümbrusse, meretuulele avatud rannikul on jahedam.

Reedel moodustub Skandinaavia, Soome ja Baltimaade kohale ulatuslik madalrõhuala. Selle üks kese liigub Valge mere lähistelt Soome kohale ning selle mõjul on meil ilm üsna pilvine ja sagedaste vihmahoogudega. Läänekaaretuul on tuntav. Õhutemperatuur on öösel 6–10, päeval tõuseb 9–15°ni.