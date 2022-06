Argo Ideon: habras teekond üle kahe maailma piiri

Praeguses olukorras turistide ring küll kitseneb, kuid Türki või Egiptusse sõit väga keerukas pole. Üllatav siiski näib, et ka Tallinna lennujaam on Peterburi või Moskva turisti transiitväilaks kujunenud, kui Eesti isegi vastavaid viisasid ei väljasta. Ajastu märk on see ometi: inimene tahab ka raskel ajal reisida ja leiab võimaluse.