Palgauuring: miks inimesed palka juurde ei küsi?

Viiendik töötajatest plaanib nüüd esmakordselt ise palgatõusu küsima minna

Juba varemgi on oma praeguselt tööandjalt töötasu suurendamist küsinud 43% vastanutest. Seda ei ole erinevatel põhjustel teinud ülejäänud, kellest kolmandik kavatseb nüüd esimest korda palgaküsimuses tööandja jutule minna.

Kui vajad väärt soovitusi, kuidas pidada palgaläbirääkimisi edukalt nii, et kummagi poole huvid kannatada ei saaks, leiad need SIIT.

Miks inimesed palka juurde ei küsi?

Uurisime vastajatelt, kes palgatõusu ise pole nõutamas käinud, selle põhjust. Mida teada saime?

Tervelt 32% ootab, et tööandja ise palka tõstaks. See on toimiv strateegia, kui organisatsioonis on tava iga kindla perioodi tagant kõik palgad üle vaadata ja neid korrigeerida. Vastasel juhul võib olla tegu põhjendamatu lootusega, sest ettevõtte huvi on kulusid, ka tööjõukulusid, võimalikult madalal hoida. Loe lähemalt SIIT.

25% toob põhjuseks, et on alles uus töötaja. Kui töövestlus on äsja peetud ja palk kokku lepitud, ei ole tõesti põhjust kohe palgakõrgendust küsida. Küll aga võib selle jutuks võtta, kui tööülesandeid on tulnud esialgsest kokkuleppest rohkem või kui töötatud on juba üle aasta.

Tuntakse hirmu vestluse ja äraütleva vastuse ees. 15% vastajate jaoks tundub palga küsimine hirmutav, 13% kardab äraütlevat vastust, 6% pelgab tööd kaotada. Soovitame läbi lugeda ülalpool viidatud artikkel ja leida vestluseks tööandjaga sobiv aeg, koht ja viis. Palka saab juurde küsida ka ultimaatumeid esitamata mõnusas dialoogis. Kui jätta teisele poolele võimalus ka väärikalt „ei“ öelda, ei ole kartmiseks põhjust.

Leitakse, et organisatsioonile majanduslikult keerulisel ajal pole ilus palka juurde küsida. 12% küsitletutest ütleb, et kriisiajal ei ole see kohane, 11% meelest ei lähe organisatsioonil piisavalt hästi. Nende tööandjal on vedanud ja inimeste lojaalsus võib end hiljem ära tasuda. Võiks siiski tööandjale oma ootusest märku anda ning proovida ehk leida muid võimalusi hüvede paketi parandamiseks.